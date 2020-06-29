В Пролетарском и Зареченском районах Тулы построят физкультурно-оздоровительные комплексы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Один из них будет с бассейном.

29 июня состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Алексея Дюмина.

В регионе проанализировали обеспеченность спортивной инфраструктурой муниципальных образований. Выяснилось, что в Туле и Одоеве необходимы физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК). Уже достигнута договоренность о их строительстве с социальными партнерами.

По словам первого заместителя — председателя правительства Тульской области Валерия Шерина, два ФОКа появятся в областной столице.

Комплекс площадью около 5500 кв. м возведут в Пролетарском районе на пересечении улиц Кутузова и Зорге, а в Заречье ФОК построят на улице Луначарского. Он будет площадью почти 6000 кв. м с бассейном.

Еще один спортивный объект порядка 2200 кв. м. появится в Одоеве. Председатель правительства сообщил, что проектные работы завершены, строительство начнется этой осенью и завершить объекты планируется до конца 2021 года.

- Наша задача — развивать спорт всех уровней и направлений. Для этого нужна современная спортивная инфраструктура, — отметил Алексей Дюмин.

Губернатор выразил благодарность социальным партнерам, которые на внебюджетные средства возводят необходимые для туляков спортивные объекты.