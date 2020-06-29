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В Тульской области открыты бани, сауны и фитнес-центры: нужно ли ходить туда в масках?

В Тульской области открыты бани, сауны и фитнес-центры: нужно ли ходить туда в масках?

С 29 июня 2020 года в Тульской области сняты ограничения на работу этих объектов. Какие требования должны выполнять инструкторы и клиенты?

29 июня 2020 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о мерах по противодействию распространения коронавируса. С 29 июня возобновлена работа спортивных учреждений, спортивно-оздоровительных и фитнес-клубов, бань и саун.

Обязательное условие — полное соблюдение требований Роспотребнадзора.

Например, для фитнес-центров обязательно перед открытием провести очистку и дезинфекцию работы системы вентиляции, установить обеззараживатели воздуха в залах.

Должна быть разметка по всему клубу — между людьми в тренажерном зале, холле, душевых не менее 1,5 м, в зале групповых занятий — 4 кв. м на человека.

В местах общего пользования обязательны санитайзеры с дозаторами, а у персонала — маски, перчатки и антисептики.

Инструкторы должны быть в масках везде, кроме тренировок. Аналогичны требования к клиентам фитнес-центров.

Технический персонал должен обрабатывать с применением дезинфицирующих средств все контактные поверхности (тренажеры, выключатели, ручки дверей и т. д.) после ухода посетителей.

Для сотрудников бань и саун требования аналогичны. Клиентам посещать бани-сауны можно по предварительной записи. В парную могут зайти ограниченное число людей — чтобы было 1,5 кв. м на одного человека. Купели и бассейны пока под запретом. Обязательный интервал между сеансами не менее 20 минут.

И в тренажерках, и в саунах пить воду всем без исключения можно только из бутылок, а готовые блюда должны быть упакованы в ланч-боксы.

Что касается музеев, допустимы индивидуальные и групповые экскурсии не более пяти человек. Обязательны дистанция между посетителями музея 1,5−2 м и защитные маски на всех.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 20:17 −1
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Люди
губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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