Матч «Арсенал» – «Ахмат» рассудит Василий Казарцев
Игра 25-го тура РПЛ состоится 1 июля в 17.30 в Туле на Центральном стадионе.
40-летний арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга в этом чемпионате обслуживал одну встречу тульских оружейников — матч «Краснодар» — «Арсенал» (2:0). В минувшем сезоне РПЛ петербуржец судил две игры: «Арсенал» — «Анжи» (2:0) и «Арсенал» — «Енисей» (2:0).
Помогать Казарцеву будут Андрей Веретешкин из Санкт-Петербурга и Дмитрий Жвакин (Ленинградская область). Судья VAR — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), судья AVAR — москвич Валентин Мурашов.
Инспектирует матч Александр Гончар из Сочи, делегат РПЛ — Дмитрий Солдаткин (Москва).
На каких условиях болельщики могут посетить домашний матч «Арсенала», читайте здесь.
вчера, в 12:10, 25 7508 -1
27 июня, в 21:56, 109 5972 3
27 июня, в 09:20, 47 6123 -8
26 июня, в 14:35, 4 1388 0