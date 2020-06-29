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Матч «Арсенал» – «Ахмат» рассудит Василий Казарцев

Матч «Арсенал» – «Ахмат» рассудит Василий Казарцев

Игра 25-го тура РПЛ состоится 1 июля в 17.30 в Туле на Центральном стадионе.

40-летний арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга в этом чемпионате обслуживал одну встречу тульских оружейников — матч «Краснодар» — «Арсенал» (2:0). В минувшем сезоне РПЛ петербуржец судил две игры: «Арсенал» — «Анжи» (2:0) и «Арсенал» — «Енисей» (2:0).

Помогать Казарцеву будут Андрей Веретешкин из Санкт-Петербурга и Дмитрий Жвакин (Ленинградская область). Судья VAR — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), судья AVAR — москвич Валентин Мурашов.

Инспектирует матч Александр Гончар из Сочи, делегат РПЛ — Дмитрий Солдаткин (Москва).

На каких условиях болельщики могут посетить домашний матч «Арсенала», читайте здесь.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:06 +1
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