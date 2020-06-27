В Тульской области снимут ряд коронавирусных ограничений

27 июня губернатор Алексей Дюмин провел совещание со своими заместителями по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.

На совещании шла речь о дополнительном снятии ограничений в учреждениях культуры и спорта, а также о возможном открытии отдельных объектов торговли и досуга.

Глава региона подчеркнул, что организации смогут возобновить работу только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора.

Алексей Дюмин поручил государственно-правовому комитету Тульской области подготовить указ, предусматривающий эти изменения.

Какие в регионе действуют ограничения до 30 июня, читайте здесь.