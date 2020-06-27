Погода в Туле на 28 июня: жара, переменная облачность, местами гроза

Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье, 28 июня, в Тульской области прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – до 7 мм за сутки), местами гроза, в отдельных районах град.

Ветер западный 5−10 м/с, при грозе порывы 12−17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +13…+18ºС, днем +24…+29ºС.

Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.