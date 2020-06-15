Указ губернатора: Что в Тульской области открыто, а что закрыто с 16 по 30 июня
Пляжи, зоны отдыха и строительные магазины вышли из-под запрета. А вот ТЦ все еще закрыты, и вообще, большую часть ограничений сохранили.
15 июня губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Согласно новой редакции документа, действие большинства ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в регионе продлено до 30 июня.
Запрещено:
- проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;
- нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);
- деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек,
- детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов),
- спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров);
- деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;
- деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;
- оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;
- торговлю непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок; деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок;
- выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.
- Бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Тульской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках), при условии получения согласования заявки предприятия (принимающая сторона) на их размещение комитетом Тульской области по развитию туризма и лиц, размещенных на день вступления в силу настоящего указа, а также работников медицинских организаций. Порядок рассмотрения заявки и направления согласования (отказа в согласовании), в том числе основания для отказа, устанавливается комитетом Тульской области по развитию туризма. Допускается развертывание на базе гостиниц временных обсерваторов и отделений медицинских организаций в соответствии с государственными контрактами, заключаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Тульской области.
Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:
- деятельность плавательных бассейнов при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области;
- тренировочные мероприятия, проводимые без участия зрителей, спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их 3 состав) в федеральных и региональных тренировочных центрах при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;
- проведение соревновательных мероприятий профессиональных клубов (команд) при условии обязательного соблюдения регламентов проведения таких мероприятий и методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;
- занятия физической культурой и спортом, в том числе групповые и контактные на площадках на открытом воздухе (футбольные поля, минифутбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортивные сооружения, скейтпарки, воркаут и пейнтбольные площадки и другие), при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;
- деятельность следующих объектов спорта: теннисные центры, картинговые центры, конные центры (клубы), центры активного отдыха, стрелковые центры, осуществляемую в формате индивидуальных занятий, исключительно по предварительной записи при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;
- работу системы велопроката при условии использования гражданами средств индивидуальной защиты рук (перчаток) и обеспечения дезинфекции соответствующего оборудования;
Временно приостановить по 30 июня 2020 года:
- работу организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, за кусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;
- работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли; работу объектов торговли, реализующих строительные материалы;
- продажу продовольственных товаров вне стационарных помещений, за исключением нестационарных торговых объектов, размещенных в соответствии с действующим законодательством, относящихся к типу: «киоск», «киоск с остановочным навесом», «киоски-автоматы по продаже питьевой воды», «павильон», «автолавка», «передвижные торговые объекты по продаже кваса», «передвижные торговые объекты по продаже напитков»;
- работу салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина.
Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:
- работу организаций общественного питания, осуществляемую путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза, а также оказание услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе и на летних открытых верандах), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и обеспечения дистанции между столами 1,5 м, использования одноразового меню, обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей после каждого посетителя;
- столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций; аптеки и аптечные пункты;
- объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;
- объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами;
- объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;
- салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно; солярии при условии соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;
- объекты розничной торговли цветочной продукцией;
- объекты розничной торговли, оборудованные отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы), при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;
- работу магазинов по продаже строительных материалов при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;
- работу объектов торговли, площадь торговых залов которых превышает 400 кв. м, без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза.
Пляжи откроют:
Дополнениями в Указ отменено действие приложения №1, содержащего перечень территорий общественных пространств, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области, посещение которых было временно приостановлено (всего 165 наименований, полный список здесь).
Это значит, что пляжи и зоны отдыха выходят из-под запрета с 16 июня.
Также разрешены:
Мероприятия в рамках подготовки к проведению 24 июня 2020 года военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г., 6 в том числе с участием детей до 18 лет, по согласованию Тульской области по региональной безопасности.
Указ вступает в силу с 16 июня 2020 года.