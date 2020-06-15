Указ губернатора: Что в Тульской области открыто, а что закрыто с 16 по 30 июня

Пляжи, зоны отдыха и строительные магазины вышли из-под запрета. А вот ТЦ все еще закрыты, и вообще, большую часть ограничений сохранили.

15 июня губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно новой редакции документа, действие большинства ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в регионе продлено до 30 июня.

Запрещено:

проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий , а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме; нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);

без сопровождения родителей (законных представителей); деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек,

библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов),

(игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных , спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров);

, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров); деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме; деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;

государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения; оказание стоматологических услуг , за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме; торговлю непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок; деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок;

на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок; деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок; выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций. Бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Тульской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках), при условии получения согласования заявки предприятия (принимающая сторона) на их размещение комитетом Тульской области по развитию туризма и лиц, размещенных на день вступления в силу настоящего указа, а также работников медицинских организаций. Порядок рассмотрения заявки и направления согласования (отказа в согласовании), в том числе основания для отказа, устанавливается комитетом Тульской области по развитию туризма. Допускается развертывание на базе гостиниц временных обсерваторов и отделений медицинских организаций в соответствии с государственными контрактами, заключаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Тульской области.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

деятельность плавательных бассейнов при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области;

при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области; тренировочные мероприятия, проводимые без участия зрителей, спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их 3 состав) в федеральных и региональных тренировочных центрах при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

проводимые без участия зрителей, спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их 3 состав) в федеральных и региональных тренировочных центрах при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; проведение соревновательных мероприятий профессиональных клубов (команд) при условии обязательного соблюдения регламентов проведения таких мероприятий и методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

(команд) при условии обязательного соблюдения регламентов проведения таких мероприятий и методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; занятия физической культурой и спортом, в том числе групповые и контактные на площадках на открытом воздухе (футбольные поля, минифутбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортивные сооружения, скейтпарки, воркаут и пейнтбольные площадки и другие), при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

в том числе групповые и контактные на площадках на открытом воздухе (футбольные поля, минифутбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортивные сооружения, скейтпарки, воркаут и пейнтбольные площадки и другие), при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; деятельность следующих объектов спорта: теннисные центры, картинговые центры, конные центры (клубы), центры активного отдыха, стрелковые центры, осуществляемую в формате индивидуальных занятий, исключительно по предварительной записи при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

теннисные центры, картинговые центры, конные центры (клубы), центры активного отдыха, стрелковые центры, осуществляемую в формате индивидуальных занятий, исключительно по предварительной записи при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; работу системы велопроката при условии использования гражданами средств индивидуальной защиты рук (перчаток) и обеспечения дезинфекции соответствующего оборудования;

Временно приостановить по 30 июня 2020 года:

работу организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, за кусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;

в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, за кусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания; работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли; работу объектов торговли, реализующих строительные материалы;

и иных объектов розничной торговли; работу объектов торговли, реализующих строительные материалы; продажу продовольственных товаров вне стационарных помещений , за исключением нестационарных торговых объектов, размещенных в соответствии с действующим законодательством, относящихся к типу: «киоск», «киоск с остановочным навесом», «киоски-автоматы по продаже питьевой воды», «павильон», «автолавка», «передвижные торговые объекты по продаже кваса», «передвижные торговые объекты по продаже напитков»;

, за исключением нестационарных торговых объектов, размещенных в соответствии с действующим законодательством, относящихся к типу: «киоск», «киоск с остановочным навесом», «киоски-автоматы по продаже питьевой воды», «павильон», «автолавка», «передвижные торговые объекты по продаже кваса», «передвижные торговые объекты по продаже напитков»; работу салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

работу организаций общественного питания, осуществляемую путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза, а также оказание услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе и на летних открытых верандах), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и обеспечения дистанции между столами 1,5 м, использования одноразового меню, обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей после каждого посетителя;

в том числе с условием доставки или самовывоза, а также оказание услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе и на летних открытых верандах), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и обеспечения дистанции между столами 1,5 м, использования одноразового меню, обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей после каждого посетителя; столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций; аптеки и аптечные пункты;

аптеки и аптечные пункты; объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи , спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;

, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию; объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами ;

; объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации , включая протезно-ортопедические изделия;

, включая протезно-ортопедические изделия; салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи , при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно; солярии при условии соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно; солярии при условии соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; объекты розничной торговли цветочной продукцией ;

; объекты розничной торговли, оборудованные отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы), при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы), при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; работу магазинов по продаже строительных материалов при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

при условии обязательного соблюдения методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации; работу объектов торговли, площадь торговых залов которых превышает 400 кв. м, без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза.

Пляжи откроют:

Дополнениями в Указ отменено действие приложения №1, содержащего перечень территорий общественных пространств, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области, посещение которых было временно приостановлено (всего 165 наименований, полный список здесь).

Это значит, что пляжи и зоны отдыха выходят из-под запрета с 16 июня.

Также разрешены:

Мероприятия в рамках подготовки к проведению 24 июня 2020 года военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г., 6 в том числе с участием детей до 18 лет, по согласованию Тульской области по региональной безопасности.

Указ вступает в силу с 16 июня 2020 года.