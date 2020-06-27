Председатель Тульской облдумы заявил, что вышел из самоизоляции

В СМИ была информация о том, что председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов ушел на самоизоляцию — у его водителя подтвердился коронавирус. 27 июня Сергей Харитонов объявил о том, что его самоизоляция закончилась.

Председатель Тульской областной Думы дал комментарий для средств массовой информации.

– Каждый год стараюсь взять отпуск на свой день рождения. Если получается, отправляюсь к бате, в Волгоградскую область. В этом году, конечно, поездку не планировал, но отпуск все же заранее оформил. Так совпало, что пришлось провести его дома, чтобы соблюсти санитарные требования. Продолжал работать дистанционно.

Сдал уже два теста на коронавирус. Оба результата – отрицательные. Поэтому возвращаюсь к работе в обычном формате, – сказал Сергей Харитонов.