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Метеопредупреждение: 27 июня в Туле ожидается гроза и сильный ветер

Метеопредупреждение: 27 июня в Туле ожидается гроза и сильный ветер

Об этом сообщает МЧС.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня с 12.00 дня с сохранением до конца суток на территории Тульской области ожидается местами гроза, при грозе усиление ветра до 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям правила личной безопасности при грозе.

Если вы находитесь в доме:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку,
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,
  • отключите радио и телевизор, не пользуйтесь телефоном и электроприборами.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
  • при отсутствии укрытия лягте на землю либо укройтесь в сухой яме, траншее,
  • находясь в лесу, прячьтесь среди низкорослой растительности,
  • во время грозы не следует купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде,
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь внутри.

При порывистом ветре:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу,
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража либо припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
  • избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП, потенциально опасных промышленных объектов.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.

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