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В Тульской области женщина нарушила карантин и уехала за стиральной машинкой

В Тульской области женщина нарушила карантин и уехала за стиральной машинкой

Теперь ей придется выплатить крупный штраф.

Одоевский районный суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы. Женщина с 4 по 17 июня обязана была находиться на карантине, однако нарушила его и уехала в Тулу за стиральной машинкой.

В судебном заседании дама свою вину в совершении административного правонарушения признала. Постановлением суда ей назначено административное наказание — штраф 15 000 рублей. Об этом сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:10 +6
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