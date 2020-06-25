1093 избирательных участка в Тульской области открылись в 8 утра

25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля.

В Тульской области открылись все 1093 постоянных участка для голосования. Участки будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Организацией и проведением голосования в Тульской области занимаются 29 территориальных избирательных комиссий. В работе участковых избирательных комиссий задействовано около 11 тысяч человек. На территории региона, по данным на 1 января 2020 г., зарегистрировано 1 млн 180 тысяч 213 избирателей.

На каждом участке для голосования организован пункт температурного контроля и есть дезинфицирующие коврики при входе. Все участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты (защитными экранами, масками, перчатками, санитайзерами). Участок будут в течение дня обрабатывать дезинфицирующими растворами и проветривать.