Почти две тысячи домов остались без воды в Донском Тульской области

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Утром в региональное МЧС поступила информации о нарушении водоснабжения в микрорайоне Центральный города Донской Тульской области.

По состоянию на 9.52 сообщается о том, что в зону отключения попали более 1900 домов различной этажности. Причина — порыв водовода диаметром 500 мм на Михайловском водозаборе.

На момент публикации новости работают аварийно-восстановительные бригады. Для координации действий восстановительных работ на месте находится оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона.