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Почти две тысячи домов остались без воды в Донском Тульской области
Изображение Henryk Niestroj с сайта Pixabay.

Почти две тысячи домов остались без воды в Донском Тульской области

На Михайловском водозаборе произошел порыв водовода.

Утром в региональное МЧС поступила информации о нарушении водоснабжения в микрорайоне Центральный города Донской Тульской области.
 
По состоянию на 9.52 сообщается о том, что в зону отключения попали более 1900 домов различной этажности. Причина — порыв водовода диаметром 500 мм на Михайловском водозаборе.
 
На момент публикации новости работают аварийно-восстановительные бригады. Для координации действий восстановительных работ на месте находится оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:04 0
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