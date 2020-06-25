Изображение Henryk Niestroj с сайта Pixabay.
Почти две тысячи домов остались без воды в Донском Тульской области
На Михайловском водозаборе произошел порыв водовода.
Утром в региональное МЧС поступила информации о нарушении водоснабжения в микрорайоне Центральный города Донской Тульской области.
По состоянию на 9.52 сообщается о том, что в зону отключения попали более 1900 домов различной этажности. Причина — порыв водовода диаметром 500 мм на Михайловском водозаборе.
На момент публикации новости работают аварийно-восстановительные бригады. Для координации действий восстановительных работ на месте находится оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона.
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