В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 25 июня
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в Тульской области зафиксировано 82 новых случая коронавируса. Заболевшие — жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский.
Общую статистику смотрите на картинке:
Коронавирус есть во всех районах Тульской области:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:54, 11 3031 0
сегодня, в 10:28, 22 2374 -3
вчера, в 11:43, 5 9039 -2
вчера, в 10:56, 16 9695 -1
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