В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 25 июня

За сутки в Тульской области зафиксировано 82 новых случая коронавируса. Заболевшие — жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский.

Общую статистику смотрите на картинке:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам: