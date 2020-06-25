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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 25 июня

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 25 июня

Публикуем актуальную информацию.

За сутки в Тульской области зафиксировано 82 новых случая коронавируса. Заболевшие — жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский.

Общую статистику смотрите на картинке:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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