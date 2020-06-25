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В Тульской области стартовала викторина «Наша Конституция»

В Тульской области стартовала викторина «Наша Конституция»

Победители станут известны 2 июля.

Сегодня в регионе стартовала викторина на знание Основного закона России. Принять в ней участие может каждый житель области, которому исполнилось 18 лет. Те, кто не получил анкету участника по месту работы или по месту жительства, может получить ее в пунктах приема анкет, которые расположены рядом с помещениями участков для голосования.

Викторина содержит пять вопросов на знание Конституции РФ и варианты ответов. Участники, правильно ответившие на всё, получают возможность принять участие в распределении подарков. Их, благодаря партнерам викторины, более полутора тысяч: смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты, телевизоры, 10 машин и квартира в новостройке в Туле.

Ответив на вопросы викторины, необходимо указать свой номер телефона, опустить в брендированный ящик в пункте приема анкет часть бланка с ответами, а отрывной талон оставить себе до оглашения имен победителей. Они станут известны 2 июля, когда в режиме онлайн члены оргкомитета распределят подарки среди знатоков.

Принять участие в викторине можно с 25 июня по 1 июля. Основная цель интеллектуального конкурса, которую преследуют организаторы, — Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» — привлечь внимание жителей к истории конституционного права в России и содержанию Основного закона страны.

Подробная информация о викторине размещена и на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» и в группе «Наша Конституция» в социальной сети «ВКонтакте».

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сегодня, в 11:42 −8
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