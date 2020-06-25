В Тульской области четверых больных туберкулезом принудительно положили в стационар
Уклонистов обнаружила прокуратура.
Киреевская межрайонная прокуратура при проверке установила, что в нарушение требований Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» четверо местных жителей, страдающих активной формой туберкулеза, уклоняются от прохождения обследования и стационарного лечения.
Прокурор направил в суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации этих людей в противотуберкулезный диспансер для обследования и стационарного лечения.
Требования прокурора удовлетворены и решения суда обращены к немедленному исполнению.
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