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Тульские библиотекари оцифровывают уникальные старинные рукописи
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские библиотекари оцифровывают уникальные старинные рукописи

В рамках нацпроекта «Культура» Тульская областная научная библиотека переводит редкие и ценные издания в цифровой формат.

В прошлом году сотрудники библиотеки отсканировали более 400 книг, среди которых уникальные издания – рукописи XVII-XIX веков.

Например, теперь туляки могут прочитать «Древнее сказание о победе Великаго князя Димитрия Иоанновича Донскаго над Мамаем», изданное в Москве в 1829 году. Также оцифрован экземпляр первого издания «Краткой российской летописец с родословием», составленного М. В. Ломоносовым в 1759 году. 

– В первую очередь оцифровываются издания, напечатанные до 1830 года, и рукописные книги. Это позволяет обеспечить сохранность редких экземпляров и выдавать оригиналы на руки только в исключительных случаях – например, для проведения исследований. Оцифровываются и редкие краеведческие издания, а значит, любой человек, имеющий доступ в Интернет, сможет познакомиться с историей тульского края, – рассказала заместитель директора Регионального библиотечно-информационного комплекса Татьяна Тихоненкова. 

Все оцифрованные книжные памятники размещены в базе Тульской областной научной библиотеки, которую ежемесячно посещают более 1500 тысяч пользователей, а также в Национальной электронной библиотеке. Всего в 2020 году будет оцифровано более 400 старинных книг.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:53 +4
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