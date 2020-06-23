Тульские библиотекари оцифровывают уникальные старинные рукописи

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В прошлом году сотрудники библиотеки отсканировали более 400 книг, среди которых уникальные издания – рукописи XVII-XIX веков.

Например, теперь туляки могут прочитать «Древнее сказание о победе Великаго князя Димитрия Иоанновича Донскаго над Мамаем», изданное в Москве в 1829 году. Также оцифрован экземпляр первого издания «Краткой российской летописец с родословием», составленного М. В. Ломоносовым в 1759 году.

– В первую очередь оцифровываются издания, напечатанные до 1830 года, и рукописные книги. Это позволяет обеспечить сохранность редких экземпляров и выдавать оригиналы на руки только в исключительных случаях – например, для проведения исследований. Оцифровываются и редкие краеведческие издания, а значит, любой человек, имеющий доступ в Интернет, сможет познакомиться с историей тульского края, – рассказала заместитель директора Регионального библиотечно-информационного комплекса Татьяна Тихоненкова.

Все оцифрованные книжные памятники размещены в базе Тульской областной научной библиотеки, которую ежемесячно посещают более 1500 тысяч пользователей, а также в Национальной электронной библиотеке. Всего в 2020 году будет оцифровано более 400 старинных книг.