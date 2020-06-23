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Где в Туле посмотреть Парад Победы: список адресов
Мероприятие будет транслироваться на городских экранах, в группах областного правительства и телеканале «Первый Тульский».
В среду, 24 июня, в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 1945 года в городе-герое Туле пройдет военный парад. В нем примут участие 1196 человек, будет задействовано 104 единицы техники.
Трансляцию парада можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Первый Тульский», в YouTube-канале, а также в официальных в группах правительства Тульской области «ВКонтакте» и Facebook.
Кроме того, увидеть парад можно будет на городских экранах по адресам:
- Красноармейский пр-т/ул. Дм. Ульянова, д. 2,
- Красноармейский пр-т, д. 1,
- площадь Восстания, ул. Советская, д. 16,
- ул. Советская, д. 59,
- пр-т Ленина, д. 67,
- ул. Советская, д. 1А,
- пр-т Ленина, д. 96,
- площадь Ленина, д. 2,
- ул. Путейская, д. 1,
- ул. Ложевая (четная сторона)/ул. Кирова, д. 23,
- ул. М. Горького/ул. Октябрьская, д. 49,
- Красноармейский пр-т/ул. Лейтейзена,
- пр-т Ленина, д. 106,
- пр-т Ленина, д. 107/ул. Станиславского,
- ул. Октябрьская, д. 201,
- ул. Пролетарская, д. 31,
- ул. Октябрьская, д. 80,
- ул. Советская, д. 2,
- ул. Советская, д. 47 (ТЦ «Гостиный двор»),
- ул. Советская, д. 86,
- ул. Ложевая, д. 130.
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