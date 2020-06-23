Где в Туле посмотреть Парад Победы: список адресов

Фото из архива MySlo

Мероприятие будет транслироваться на городских экранах, в группах областного правительства и телеканале «Первый Тульский».

В среду, 24 июня, в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 1945 года в городе-герое Туле пройдет военный парад. В нем примут участие 1196 человек, будет задействовано 104 единицы техники.

Трансляцию парада можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Первый Тульский», в YouTube-канале, а также в официальных в группах правительства Тульской области «ВКонтакте» и Facebook.

Кроме того, увидеть парад можно будет на городских экранах по адресам: