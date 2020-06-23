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Где в Туле посмотреть Парад Победы: список адресов
Фото из архива MySlo

Где в Туле посмотреть Парад Победы: список адресов

Мероприятие будет транслироваться на городских экранах, в группах областного правительства и телеканале «Первый Тульский».

В среду, 24 июня, в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 1945 года в городе-герое Туле пройдет военный парад. В нем примут участие 1196 человек, будет задействовано 104 единицы техники. 

Трансляцию парада можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Первый Тульский», в YouTube-канале, а также в официальных в группах правительства Тульской области «ВКонтакте» и Facebook.

Кроме того, увидеть парад можно будет на городских экранах по адресам:   

  • Красноармейский пр-т/ул. Дм. Ульянова, д. 2,
  • Красноармейский пр-т, д. 1,
  • площадь Восстания, ул. Советская, д. 16,
  • ул. Советская, д. 59,
  • пр-т Ленина, д. 67,
  • ул. Советская, д. 1А,
  • пр-т Ленина, д. 96,
  • площадь Ленина, д. 2,
  • ул. Путейская, д. 1,
  • ул. Ложевая (четная сторона)/ул. Кирова, д. 23,
  • ул. М. Горького/ул. Октябрьская, д. 49,
  • Красноармейский пр-т/ул. Лейтейзена,
  • пр-т Ленина, д. 106,
  • пр-т Ленина, д. 107/ул. Станиславского,
  • ул. Октябрьская, д. 201,
  • ул. Пролетарская, д. 31,
  • ул. Октябрьская, д. 80,
  • ул. Советская, д. 2,
  • ул. Советская, д. 47 (ТЦ «Гостиный двор»),
  • ул. Советская, д. 86,
  • ул. Ложевая, д. 130.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 −5
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