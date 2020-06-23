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В Алексине ищут 38-летнего мужчину

В Алексине ищут 38-летнего мужчину

Сергей Марьин ушёл из дома и не вернулся.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь найти 38-летнего Сергея Марьина, который ушёл из дома и пропал. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые. Особые приметы: шрамы на левой руке и голове. Одежда: серая с чёрной полосой майка, зелёные камуфляжные штаны, чёрные резиновые тапочки.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(906)530-46-69 или 112.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:26 0
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Место
Тульская областьАлексин

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