В Алексине ищут 38-летнего мужчину

Сергей Марьин ушёл из дома и не вернулся.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь найти 38-летнего Сергея Марьина, который ушёл из дома и пропал. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые. Особые приметы: шрамы на левой руке и голове. Одежда: серая с чёрной полосой майка, зелёные камуфляжные штаны, чёрные резиновые тапочки.