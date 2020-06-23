Тульская область укрепляет сотрудничество со Сбербанком

Подписана дорожная карта о реализации совместных проектов между правительством региона и Сбербанком в сфере туризма, здравоохранения, транспортных проектов.

23 июня первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел рабочую встречу с вице-президентом ПАО Сбербанк России - председателем Среднерусского банка Кириллом Брелем.

Валерий Шерин отметил, что Сбербанк – давний и надёжный партнер Тульской области, крупнейшее кредитное учреждение в регионе. Активное взаимодействие ведется в развитии цифровой экономики, государственно-частного партнёрства.

Валерий Шерин «Отдельно хочу поблагодарить банк за поддержку тульских предприятий, предпринимателей в период пандемии. Вы предоставляете им беспроцентные кредиты на выплату зарплат, кредитные каникулы и льготные кредиты», - сказал Валерий Шерин.

Кирилл Брель отметил, что Тульская область - технологичный регион: здесь уже успешно работает достаточно большое количество сервисов, и сложился высокий уровень цифровой культуры.

Кирилл Брель «Уверен, новые технологические решения, предложенные Сбербанком, также будут способствовать повышению скорости реагирования на запросы граждан и бизнеса, улучшению качества образовательных услуг и комфорта для жителей региона. Реализация совместных проектов – это важная ступень в укреплении сотрудничества Сбербанка и правительства Тульской области», - сказал Кирилл Брель.

Участники встречи обсудили пути укрепления сотрудничества. Также первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин и управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко подписали дорожную карту о реализации совместных проектов между правительством Тульской области и Сбербанком в сфере туризма, здравоохранения, транспортных проектов, которые предусматривают внедрение цифровых технологий до 2021 года.