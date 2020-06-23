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Тульский минздрав объяснил расхождение в «коронавирусной» статистике

Тульский минздрав объяснил расхождение в «коронавирусной» статистике

Читатели Myslo обратили внимание, что количество заболевших коронавирусом в данный момент меньше, чем общее число госпитализированных.

Накануне на оперативном заседании регионального оперштаба министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк озвучил «коронавирусную» статистику.

– В настоящее время [по состоянию на 22 июня] в регионе госпитализировано 1 826 человек, 47 из них находятся на аппаратах ИВЛ, — привела слова министра пресс-служба правительства.

Согласно официальным данным, за весь период [по состоянию на 22 июня] в Тульской области число заболевших COVID-19 составило 6056 человек, выздоровели 4558, умерли 83.
 
 
Вычитаем цифры и получаем, что сейчас в регионе должно быть 1415 больных коронавирусом.
 
Почему же количество заболевших меньше, чем общее число госпитализированных?
Этим же вопросом задались наши пользователи в комментариях к новости. Вот такое письмо пришло на почту редакции:
 
– Вы пишете, что около 1800 в Туле госпитализировано с COVID. По официальным данным, у нас всего болеет около 1500 в этот момент (это даже не госпитализировано, а просто болеет). Не хотите ли вы обратиться за пояснением или перепроверить свои данные? Явно ошибка, — пишет Benji Linus.
 
А вот обращение блогера Victora T на форуме правительства:
 

– Даже если допустить, что абсолютно все больные находятся в стационарах и никто из больных не проходит лечение на дому, откуда взялось еще 411 госпитализированных пациентов? Для сравнения: в Курской области число больных в настоящее время – 1932 человека (больше, чем в Тульской), из них только 408 человек лечатся в стационарах, остальные находятся дома. Что происходит в нашей области? 

Myslo обратился за разъяснением в региональный минздрав. Нам ответили так:

– В инфекционные госпитали региона направляют  пациентов с вирусной пневмонией со средней и тяжёлой формой течения болезни. При этом на определённых этапах течения заболевания  анализ на covid-19 может показать отрицательный результат. Тем не менее, у таких пациентов присутствуют  характерные клинические признаки covid-пневмонии. Таким образом, показанием для госпитализации является не наличие положительного или отрицательного результата анализа, а определённые критерии, на основании которых пациент госпитализируется для оказания профильной медицинской помощи. В связи с этим  количество госпитализированных может превышать количество жителей, имеющих на данный момент лабораторно подтверждённый covid-19.

UPD: Публикация дополнена, добавлен расширенный комментарий министерства здравоохранения Тульской области.

Сюжет: Коронавирус
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