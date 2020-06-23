Тульский минздрав объяснил расхождение в «коронавирусной» статистике

Читатели Myslo обратили внимание, что количество заболевших коронавирусом в данный момент меньше, чем общее число госпитализированных.

Накануне на оперативном заседании регионального оперштаба министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк озвучил «коронавирусную» статистику.

– В настоящее время [по состоянию на 22 июня] в регионе госпитализировано 1 826 человек, 47 из них находятся на аппаратах ИВЛ, — привела слова министра пресс-служба правительства.

Согласно официальным данным, за весь период [по состоянию на 22 июня] в Тульской области число заболевших COVID-19 составило 6056 человек, выздоровели 4558, умерли 83.

Вычитаем цифры и получаем, что сейчас в регионе должно быть 1415 больных коронавирусом.

Почему же количество заболевших меньше, чем общее число госпитализированных?

Этим же вопросом задались наши пользователи в комментариях к новости. Вот такое письмо пришло на почту редакции:

– Вы пишете, что около 1800 в Туле госпитализировано с COVID. По официальным данным, у нас всего болеет около 1500 в этот момент (это даже не госпитализировано, а просто болеет). Не хотите ли вы обратиться за пояснением или перепроверить свои данные? Явно ошибка, — пишет Benji Linus.

А вот обращение блогера Victora T на форуме правительства:

– Даже если допустить, что абсолютно все больные находятся в стационарах и никто из больных не проходит лечение на дому, откуда взялось еще 411 госпитализированных пациентов? Для сравнения: в Курской области число больных в настоящее время – 1932 человека (больше, чем в Тульской), из них только 408 человек лечатся в стационарах, остальные находятся дома. Что происходит в нашей области?

Myslo обратился за разъяснением в региональный минздрав. Нам ответили так:

– В инфекционные госпитали региона направляют пациентов с вирусной пневмонией со средней и тяжёлой формой течения болезни. При этом на определённых этапах течения заболевания анализ на covid-19 может показать отрицательный результат. Тем не менее, у таких пациентов присутствуют характерные клинические признаки covid-пневмонии. Таким образом, показанием для госпитализации является не наличие положительного или отрицательного результата анализа, а определённые критерии, на основании которых пациент госпитализируется для оказания профильной медицинской помощи. В связи с этим количество госпитализированных может превышать количество жителей, имеющих на данный момент лабораторно подтверждённый covid-19.

UPD: Публикация дополнена, добавлен расширенный комментарий министерства здравоохранения Тульской области.