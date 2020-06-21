В инфекционном госпитале скончался завотделением новомосковской больницы

Фото: minzdrav.tularegion.ru

Заведующий отделением гнойной хирургии Новомосковской ГКБ, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анатолий Леонидович Авдовенко на 61-м году жизни скончался в инфекционном госпитале.

Анатолий Леонидович окончил Ярославский государственный медицинский институт. С 1982 года работал врачом хирургического отделения. С 1991 года и до конца жизни — заведующим отделения гнойной хирургии Новомосковской городской клинической больницы.

За это время А. Л. Авдовенко прошел все ступени становления врача-хирурга от интерна до руководителя одного из самых крупных отделений. Активно занимался научной деятельностью. Он автор более 240 научных работ, монографий, патентов на изобретения.

Анатолий Леонидович хорошо известен жителям Новомосковска, многим он спас жизнь.

Его отличали трудолюбие, высокий профессионализм, ответственность за любое дело. Был награжден почетным знаком «Отличник здравоохранения», дипломом федерального уровня по разделу «Здравоохранение». Стал победителем в конкурсе грантов губернатора Тульской области.

«Минздрав региона выражает соболезнования семье и близким Анатолия Леонидовича Авдовенко, коллективу Новомосковской городской клинической больницы. Память о нем как о талантливом враче, ученом, преподавателе, надежном товарище навсегда сохранится в сердцах тех, кто с ним работал и общался», - гласит текст некролога, опубликованного на сайте Минздрава Тульской области.