Тулякам предлагают бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 класса IgG
В исследовании могут принять участие здоровые люди всех возрастов, в том числе дети старше 1 года. Количество участников ограничено.
Тестирование бесплатное, количество участников ограничено.
|
№
п/ п
|
Государственное учреждение здравоохранения
|
Адрес ГУЗ
|
1.
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ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина»
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Взрослая поликлиника — г. Тула, ул. Мира, 31, кабинет № 25;
детская поликлиника — г. Тула, ул. Мира, 11, кабинет № 107.
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2.
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ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»
|
Взрослая поликлиника: г. Тула, ул. Комсомольская, 1, кабинеты №№ 9,10;
детская поликлиника № 1 — г. Тула, ул. Дегтярева, 52, кабинет № 112;
детская поликлиника № 2 — г. Тула, ул. Летейзена, 1, кабинет № 19.
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3.
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ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»
|
П. 2-Западный, ул. Пушкина, д.17: взрослая поликлиника — кабинет 21; детская поликлиника кабинет № 7.
Косая гора: взрослая поликлиника, Дронова, 15, кабинет № 17;
детская поликлиника, Пушкина, 20, кабинет № 110.
|
4.
|
ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»
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Ленинский район, п. Рассвет, 38, кабинет 201;
п. Плеханово, ул. Заводская, 1а, кабинет № 206,
дети кабинет № 1
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5.
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ГУЗ «Ленинская районная больница»
|
Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 34: взрослые кабинет № 206;
дети кабинет № 1.
|
6.
|
ГУЗ «Белевская центральная районная больница»
|
г. Белев, ул. Мира, 13: взрослые — кабинет № 210; дети — кабинет № 103.
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7.
|
ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»
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Взрослая поликлиника — г. Богородицк, ул. Пушкинская, 23, кабинет № 201;
детская поликлиника — г. Богородицк, ул. Луначарского, 12, кабинет № 2.
|
8.
|
ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»
|
п. Дубна, ул. Ленина, кабинет № 309
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9.
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ГУЗ «Киреевская центральная районная больница
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г. Киреевск, ул. Ленина, 44, кабинет № 12 (для детей), кабинет № 4 (для взрослых)
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10.
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ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»
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Взрослая поликлиника — г. Новомосковск, ул. Дружбы, 27, кабинет № 113;
Детская поликлиника — г. Новомосковск, ул. Рязанское шоссе, 2, кабинет № 11.
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11.
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ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина»
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г. Плавск, ул. Ульянова 80, кабинет № 104;
п. Чернь, ул. Свободная, 78, кабинет № 113.
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12.
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ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»
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Взрослая поликлиника: г. Суворов, ул. Ленинского юбилея, 2, кабинет № 205;
детская поликлиника — г. Суворов, ул. Мира, 49, кабинет № 49.
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13.
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ГУЗ «Узловская районная больница»
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Взрослая поликлиника № 1 — ул. Беклемищева, 38А, кабинет 3.10;
взрослая поликлиника № 2 — п. Дубовка, ул. Куйбышева, 20, кабинет № 1;
детская поликлиника № 1 — ул. Беклемищева, 38А, кабинет № 2.6;
детская поликлиника № 2 — ул. Трудовые резервы, 5, кабинет № 1;
детская поликлиника № 3 — п. Дубовка, ул. Куйбышева, 20, процедурный кабинет.
- обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)
- наличие кожных антисептиков
- регулярное проведение дезинфекции поверхностей
- соблюдение социальной дистанции