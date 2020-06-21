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Тулякам предлагают бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 класса IgG
Фото из архива публикаций Myslo

Тулякам предлагают бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 класса IgG

В исследовании могут принять участие здоровые люди всех возрастов, в том числе дети старше 1 года. Количество участников ограничено.

Тульская область вошла в число регионов, в которых в июне этого года Роспотребнадзор планирует провести исследование для оценки популяционного иммунитета населения. Поэтому, с 23 по 27 июня в поликлиниках Тулы и области будет проводиться бесплатное тестирование взрослых и детей на антитела к COVID-19 класса IgG.
 
В исследовании могут принять участие здоровые люди всех возрастов, в том числе дети старше 1 года.
Тестирование бесплатное, количество участников ограничено.
Основным условием участия является отсутствие острого периода заболевания COVID-19.
 
Заявку уже с 21 июня можно подать ЗДЕСЬ и заполнить анкету участника, после чего участнику придет приглашение пройти тестирование. Справки по телефонам 8 800 200 71 02, 8 4872 37-30-77
 
При отсутствии возможности подать заявку в электронном виде можно обратиться в пункт приема анализов.
 
Тестирование будет проходить с 23 по 27 июня с 8.00 до 12.00 и 17.00 до 20.00 по следующим адресам:
 

п/ п

Государственное учреждение здравоохранения

Адрес ГУЗ

1.

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина»

Взрослая поликлиника — г. Тула, ул. Мира, 31, кабинет № 25;

детская поликлиника — г. Тула, ул. Мира, 11, кабинет № 107.

2.

ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»

Взрослая поликлиника: г. Тула, ул. Комсомольская, 1, кабинеты №№ 9,10;

детская поликлиника № 1 — г. Тула, ул. Дегтярева, 52, кабинет № 112;

детская поликлиника № 2 — г. Тула, ул. Летейзена, 1, кабинет № 19.

3.

ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»

П. 2-Западный, ул. Пушкина, д.17: взрослая поликлиника — кабинет 21; детская поликлиника кабинет № 7.

Косая гора: взрослая поликлиника, Дронова, 15, кабинет № 17;

детская поликлиника, Пушкина, 20, кабинет № 110.

4.

ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»

Ленинский район, п. Рассвет, 38, кабинет 201;

п. Плеханово, ул. Заводская, 1а, кабинет № 206,

дети кабинет № 1

5.

ГУЗ «Ленинская районная больница»

Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 34: взрослые кабинет № 206;

дети кабинет № 1.

6.

ГУЗ «Белевская центральная районная больница»

г. Белев, ул. Мира, 13: взрослые — кабинет № 210; дети — кабинет № 103.

7.

ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»

Взрослая поликлиника — г. Богородицк, ул. Пушкинская, 23, кабинет № 201;

детская поликлиника — г. Богородицк, ул. Луначарского, 12, кабинет № 2.

8.

ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»

п. Дубна, ул. Ленина, кабинет № 309

9.

ГУЗ «Киреевская центральная районная больница

г. Киреевск, ул. Ленина, 44, кабинет № 12 (для детей), кабинет № 4 (для взрослых)

10.

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»

Взрослая поликлиника — г. Новомосковск, ул. Дружбы, 27, кабинет № 113;

Детская поликлиника — г. Новомосковск, ул. Рязанское шоссе, 2, кабинет № 11.

11.

ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина»

г. Плавск, ул. Ульянова 80, кабинет № 104;

п. Чернь, ул. Свободная, 78, кабинет № 113.

12.

ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»

Взрослая поликлиника: г. Суворов, ул. Ленинского юбилея, 2, кабинет № 205;

детская поликлиника — г. Суворов, ул. Мира, 49, кабинет № 49.

13.

ГУЗ «Узловская районная больница»

Взрослая поликлиника № 1 — ул. Беклемищева, 38А, кабинет 3.10;

взрослая поликлиника № 2 — п. Дубовка, ул. Куйбышева, 20, кабинет № 1;

детская поликлиника № 1 — ул. Беклемищева, 38А, кабинет № 2.6;

детская поликлиника № 2 — ул. Трудовые резервы, 5, кабинет № 1;

детская поликлиника № 3 — п. Дубовка, ул. Куйбышева, 20, процедурный кабинет.
 
Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые планируется получить в ходе исследования, нужны для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
 
Коллективный иммунитет популяции является лимитирующим фактором в отношении распространения нового коронавируса. Проведение серологического мониторинга с целью изучения популяционного иммунитета к новому коронавирусу вирусу в условиях пандемии COVID-19 является необходимым элементом эпидемиологического надзора, поскольку эпидемиологическое благополучие населения в отношении этого заболевания определяется состоянием популяционного иммунитета. 
 
 
 
Во всех местах проведения тестирования приняты меры безопасности:
 
  • обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)
  • наличие кожных антисептиков
  • регулярное проведение дезинфекции поверхностей
  • соблюдение социальной дистанции
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:02 +2
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