Обещал и не сделал: В Товарковском сахарная свекла продолжает гнить на полях

Владелец полей обещал, что в середине июня вывезет с полей свеклу, но она до сих пор лежит и разводит мошкару.

Предписание прокуратуры об уборке с полей, под пос. Товаровским, гниющей сахарной свеклы, владелец земель ООО «Агроторг Урожайное» до настоящего момента не выполнил. На это у него, правда, есть еще чуть больше недели. Хотя сам он заявлял прокурору района, что в середине июня выполнит работы.

Жители опасаются, что оно так и не будет исполнено. Они уверены, что владелец дождется осени, а потом просто перепашет кагаты свеклы. А весь поселок так и будет жить с мошкарой в домах до этого времени.

Жительница пос. Товарковский Галина Ярышко рассказала Myslo, что несмотря на то, что немного меньше стало насекомых, тем не менее они полностью не исчезли.

Галина Ярышко – Ее то меньше становится, а то потом опять внезапно больше. В день дважды приходится менять липкую ленту. Только на одной кухне вешаю по три штуки утром, а в обед уже приходится менять ее. Наши магазины сегодня уже наверное не то что сделали, а перевыполнили план по продаже этой ленты. Это сегодня у нас в поселке самый ходовой товар.

Напомним, 29 мая Myslo рассказывал о масштабном нашествии мошек на пос. Товарковский. Подробнее об этом читайте здесь.