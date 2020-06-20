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Обещал и не сделал: В Товарковском сахарная свекла продолжает гнить на полях

Обещал и не сделал: В Товарковском сахарная свекла продолжает гнить на полях

Владелец полей обещал, что в середине июня вывезет с полей свеклу, но она до сих пор лежит и разводит мошкару.

Предписание прокуратуры об уборке с полей, под пос. Товаровским, гниющей сахарной свеклы, владелец земель ООО «Агроторг Урожайное» до настоящего момента не выполнил. На это у него, правда, есть еще чуть больше недели. Хотя сам он заявлял прокурору района, что в середине июня выполнит работы. 

Жители опасаются, что оно так и не будет исполнено. Они уверены, что владелец дождется осени, а потом просто перепашет кагаты свеклы. А весь поселок так и будет жить с мошкарой в домах до этого времени.

Жительница пос. Товарковский Галина Ярышко рассказала Myslo, что несмотря на то, что немного меньше стало насекомых, тем не менее они полностью не исчезли.

Галина Ярышко

Галина Ярышко

– Ее то меньше становится, а то потом опять внезапно больше. В день дважды приходится менять липкую ленту. Только на одной кухне вешаю по три штуки утром, а в обед уже приходится менять ее. Наши магазины сегодня уже наверное не то что сделали, а перевыполнили план по продаже этой ленты. Это сегодня у нас в поселке самый ходовой товар.

Напомним, 29 мая Myslo рассказывал о масштабном нашествии мошек на пос. Товарковский. Подробнее об этом читайте здесь.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:01 +6
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