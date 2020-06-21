Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области
Труп в заброшенном доме: следователи выясняют личность мужчины
Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будут установлены обстоятельства смерти.
Следственный отдел по Привокзальному району города Тулы проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа неизвестного мужчины в заброшенном доме.
Как сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, тело обнаружили очевидцы и сообщили об этом в службу скорой помощи.
Для установки причины смерти мужчины в рамках доследственнной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе и личности умершего.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что утром 21 июня в заброшенном доме № 35 по ул. Пушкинской в Туле нашли сильно разложившийся труп неизвестного мужчины. Судя по внешним признакам, тело пролежало там продолжительное время. По одной из версий, это может быть бездомный.
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