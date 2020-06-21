Труп в заброшенном доме: следователи выясняют личность мужчины

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области

Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будут установлены обстоятельства смерти.

Следственный отдел по Привокзальному району города Тулы проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа неизвестного мужчины в заброшенном доме.

Как сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, тело обнаружили очевидцы и сообщили об этом в службу скорой помощи.

Для установки причины смерти мужчины в рамках доследственнной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе и личности умершего.