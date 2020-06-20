Трех молодых воров-домушников задержали в Каменском районе

В дежурную часть полиции «Каменский» с заявлением обратился 25-летний житель деревни Нижний Изрог. Молодой человек сообщил, что неизвестные сломали замок на входной двери его дома и украли телевизор, ресивер, игровую приставку, электродрель и два газовых баллона.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершили трое безработных жителей посёлка Новопетровский, двум из них 20 лет, а третьему 18. Они были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. От задержанных получены признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.