В Новомосковском «Азоте» назначен новый исполнительный директор

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Новым исполнительным директором Новомосковского «Азота» назначен Евгений Федосеев. На этом посту он сменил Александра Савенкова, возглавлявшего предприятие более 14 лет.

Евгений Федосеев в 2002 году с отличием окончил СевКавГТУ по специальности «Машины и аппараты химических производств». В 2012 году получил степень EMBA в университете Kingston (Лондон, Великобритания) и РАНХиГС. В 2017 году в Московском Политехническом Университете получил ученую степень кандидата технических наук.

Начал свою трудовую деятельность 2001 году в должности аппаратчика на Невинномысском «Азоте», где прошел путь до директора по техническому обслуживанию и ремонту.

В 2013 был переведен в московский офис компании ЕвроХим на должность Заместителя руководителя дивизиона «Удобрения», где руководил работой департамента производства и департамента операционной эффективности.

Александр Савенков возглавлял АО «НАК «Азот» с 2006 года. Под его руководством реализован ряд успешных инвестиционных проектов — первое в России производство гранулированного карбамида, производство пористой селитры, производство карбамида с серой, реконструкция аммиачных цехов.

Александр Савенков продолжит работать на предприятии в качестве советника исполнительного директора.