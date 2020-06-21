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В Новомосковском «Азоте» назначен новый исполнительный директор
Фото: vk.com/nakazot

В Новомосковском «Азоте» назначен новый исполнительный директор

Александра Савенкова, возглавлявшего предприятие более 14 лет, сменил Евгений Федосеев.

Новым исполнительным директором Новомосковского «Азота» назначен Евгений Федосеев. На этом посту он сменил Александра Савенкова, возглавлявшего предприятие более 14 лет.
 
Евгений Федосеев в 2002 году с отличием окончил СевКавГТУ по специальности «Машины и аппараты химических производств». В 2012 году получил степень EMBA в университете Kingston (Лондон, Великобритания) и РАНХиГС. В 2017 году в Московском Политехническом Университете получил ученую степень кандидата технических наук.
 
Начал свою трудовую деятельность 2001 году в должности аппаратчика на Невинномысском «Азоте», где прошел путь до директора по техническому обслуживанию и ремонту.
 
В 2013 был переведен в московский офис компании ЕвроХим на должность Заместителя руководителя дивизиона «Удобрения», где руководил работой департамента производства и департамента операционной эффективности.
 
Александр Савенков возглавлял АО «НАК «Азот» с 2006 года. Под его руководством реализован ряд успешных инвестиционных проектов — первое в России производство гранулированного карбамида, производство пористой селитры, производство карбамида с серой, реконструкция аммиачных цехов.
 
Александр Савенков продолжит работать на предприятии в качестве советника исполнительного директора.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:29 +2
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