новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 20 июня: дождь с грозой и до +30 градусов

Погода в Туле 20 июня: дождь с грозой и до +30 градусов

Синоптики обещают переменную облачность и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет переменная облачность. Утром местами туман с видимостью 500-800 м., местами кратковременный дождь (до 2 мм за сутки), в отдельных районах гроза.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +13 до +18, днём – от +25 до +30. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В реабилитационном центре в Тульской области сгорела конюшня: погиб мужчина
В реабилитационном центре в Тульской области сгорела конюшня: погиб мужчина
Банк России выпустит памятную монету в честь медиков
Банк России выпустит памятную монету в честь медиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.