Погода в Туле 20 июня: дождь с грозой и до +30 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет переменная облачность. Утром местами туман с видимостью 500-800 м., местами кратковременный дождь (до 2 мм за сутки), в отдельных районах гроза.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +13 до +18, днём – от +25 до +30. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.