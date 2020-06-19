Алексей Дюмин вручил тульским медикам госнаграды и медали «За самоотверженность и единство»

День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня, в 2020 году это 21 число. Цель праздника – выразить благодарность медицинским работникам, которые и в обычные дни без пандемии ежедневно спасают людям жизни, работают в несколько смен и даже посреди ночи готовы приехать на помощь. Сейчас же, в период распространения коронавируса, врачи и вовсе можно сказать стоят на передовой.

День медицинского работника отмечается в России с 1980 года, когда он был утвержден Президиумом Верховного Совета Советского Союза. Доброй традицией в преддверии этого профессионального праздника стало вручение наград и благодарностей врачам и медработникам за их самоотверженный труд.

19 июня в Туле в Доме Дворянского собрания состоялось торжественное собрание в преддверии Дня медицинского работника.

С профессиональным праздником медиков региона поздравил губернатор Алексей Дюмин. Он подчеркнул, что история тульского здравоохранения знает целый ряд выдающихся деятелей медицины. Это, например, Викентий Игнатьевич Смидович – известный детский врач, учредитель Общества тульских врачей, при котором по его инициативе открылась больница. Или Фёдор Сергеевич Архангельский, внёсший большой вклад в борьбу с туберкулёзом и холерой, в создание амбулатории для работников заводов и фабрик. Эти и многие другие врачи заложили основу тульской школы здравоохранения, стали эталоном бескорыстного служения народу, подвижнического труда.

– Вы продолжаете их дело. Храните, укрепляете и передаете будущим поколениям медработников лучшие традиции, заложенные земскими врачами на тульской земле. Мы гордимся вами! Сегодня как никогда вы проявляете самоотверженность и преданность своему делу. И мы глубоко благодарны вам за ваш бесценный труд, – отметил губернатор.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в этом году на медработников всей России, всего мира легла огромная нагрузка.

– Вы и ваши коллеги трудитесь в тяжелейших условиях, на пределе сил и возможностей. Большинство из присутствующих здесь находятся на передовой борьбы с коронавирусом. В этой работе задействованы в общей сложности более 4 тысяч медработников. Это врачи, средний и младший персонал инфекционных госпиталей, сотрудники скорой помощи. Правительство Тульской области делает всё возможное, чтобы облегчить ваш труд. Сделать его более безопасным, – сказал глава региона.

Губернатор напомнил, что за два с половиной месяца в регионе развернуто более 2 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом. Госпитали оснащены необходимым оборудованием, закуплены лекарства. Постоянно пополняются запасы средств индивидуальной защиты. Алексей Дюмин отметил, что борьба с инфекцией ведётся всем миром – при активной поддержке социальных партнеров, представителей бизнеса, неравнодушных туляков.

– И главный удар в этой борьбе за жизни и здоровье наших граждан принимаете на себя вы, медики. Огромное спасибо вам за выдержку, сострадание и готовность рисковать жизнью ради других людей. За верность долгу, неравнодушие и отзывчивость. Вместе вы уже вылечили от коронавируса более 4 тысяч больных. И продолжаете совершать свой трудовой подвиг. Чтобы особо отметить ваши высокие заслуги, заслуги всех, кто сегодня вносит свой вклад в спасение жизней наших граждан, в обеспечение их безопасности, учреждена новая награда Тульской области - медаль «За самоотверженность и единство», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор вручил 26 медицинским работникам государственные и региональные награды.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работы почетное звание Заслуженный врач РФ присвоено Сергею Дроздову, заведующему отделением анестезиологии и реанимации родильного дома №1 Тулы имени В.С. Гумилевской. Сергей Герасимович –Высокопрофессиональный практикующий врач и наставник у молодых специалистов выступил с ответным словом:

– Я приступил к работе в далеком 1958 году и всю жизнь посвятил акушерству. На моих глазах и моими руками происходило становление службы анестезиологии и реанимации в Тульской области. Было нелегко, но мы стояли на страже здоровья женщин. Сегодня мы все вместе ведем борьбу с коронавирусом. Дорогой Алексей Геннадьевич, спасибо вам за признание заслуг медицинскийх работников, за помощь в нашем нелегком труде, заботу о нас - медиках. Все вместе, сообща мы победим и справимся!

Также звание Заслуженный врач РФ присвоено Хомченовской Татьяне Николаевне, врачу-педиатру участковому Городской клинической больницы № 2 г. Тулы имени Лазарева. Всю жизнь она посвятила маленьким пациентам и является лучшим педиатром учреждения.

Ольга Сафонова, врач-эпидемиолог управления Роспотребнадзора по Тульской области отмечена за самоотверженный труд, активную гражданскую позицию, оказание помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья при предупреждении, выявлении и ликвидации заболеваний, представляющих опасность для окружающих на территории области медалью «За самоотверженность и единство». Она работала непосредственно в очагах covid-19 при проведении расследования массовых заболеваний:

– Сегодня для нас знаменательный день – мы получаем высокие награды. Я хочу сказать спасибо за оценку нашего труда. Это награда не только нам, но и награда всего коллектива Роспотребнадзора по Тульской области, который с первых дней встал на борьбу с коронавирусом, которые забывали порой про свои семьи, жалели, что в сутках только 24 часа. Ситуация складывалась очень непредсказуемая и сложная – весь мир был охвачен эпидемией. Нужно было в кратчайшие сроки мобилизовать все силы и ресурсы для того, чтобы справиться. При вашем непосредственном участии в области была проведена колоссальная работа по проведению профилактических мероприятий, развертыванию профильных госпиталей и обсерваторов. Это помогло сдержать инфекцию и сохранить многие жизни! Спасибо вам за столь высокую оценку. Я как сотрудник Роспотребнадзора обещаю: наши сотрудники всегда будут стоять на страже безопасность здоровья граждан Тульской области.

Арсен Басилая, врач-пульмонолог, заведующий пульмонологическм отделением Тульской областной клинической больницы, главный пульмонолог региона также награжден медалью «За самоотверженность и единство»:

– Спасибо за признание нашего труда. Для нас очень важно, что наш труд не только востребован, но и оценен, что есть поддержка нашей отрасли. Вместе мы сила! Всем коллегам здоровья и сил!

Галина Халезова, врач-ренгенолог, заведующая отделением лучевой диагностики Тульской детской областной клинической больницы за заслуги в области здравоохранения и достигнутые трудовые успехи награждена медалью «Трудовая доблесть» III степени:

– Пользуясь случаем, я хочу от лица Детской областной клинической больницы сказать вам огромное спасибо за ту помощь, которую вы оказали нам в приобретении компьютерного томографа и МРТ. Здоровья, счастья, удачи. Коллеги, с праздником!