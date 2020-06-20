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Встреча с огоньком: Фанаты на въезде в Тулу приветствовали «Спартак» горящими файерами

Встреча с огоньком: Фанаты на въезде в Тулу приветствовали «Спартак» горящими файерами

Видео, сделанное из автобуса футбольного клуба, вскоре появились в группе в Вконтакте «Спартака».

Вечером 19 июня фанаты «Спартака» утроили пиротехническое шоу на трассе, встречая автобус любимого футбольного клуба. Они встали с двух сторон трассы и приветствовали футболистов горящими файерами. Также на мосту повесили плакат со словами «Всегда рядом».

Видео, сделанное из автобуса футбольного клуба, вскоре появились в группе  в Вконтакте «Спартака».

Напомним, сегодня, 20 июня на стадионе «Арсенал» состоится матч 23 РПЛ между ФК «Арсеналом» и  «Спартаком». Начало в 16:30.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:21 +5
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