Встреча с огоньком: Фанаты на въезде в Тулу приветствовали «Спартак» горящими файерами

Видео, сделанное из автобуса футбольного клуба, вскоре появились в группе в Вконтакте «Спартака».

Вечером 19 июня фанаты «Спартака» утроили пиротехническое шоу на трассе, встречая автобус любимого футбольного клуба. Они встали с двух сторон трассы и приветствовали футболистов горящими файерами. Также на мосту повесили плакат со словами «Всегда рядом».

Видео, сделанное из автобуса футбольного клуба, вскоре появились в группе в Вконтакте «Спартака».

Напомним, сегодня, 20 июня на стадионе «Арсенал» состоится матч 23 РПЛ между ФК «Арсеналом» и «Спартаком». Начало в 16:30.