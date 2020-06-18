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В Тульской детской облбольнице открылось кардиоревматологическое отделение
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской детской облбольнице открылось кардиоревматологическое отделение

Там будут проходить лечение дети с нарушениями сердечно-сосудистой системы и хроническими заболеваниями суставов.

В новом отделении находятся 18 юных пациентов в возрасте от 4 месяцев до 17 лет. Работу отделения проинспектировал глава регионального минздрава Алексей Эрк.

По словам главврача детской областной больницы Дмитрия Харитонова, в регионе на диспансерном учете состоит более 1500. детей с врожденными пороками сердца, около 100 – ежегодно получают оперативное лечение на сердце в федеральных клиниках.

Этим детям необходимо постоянное диспансерное наблюдение и периодические углубленные обследования в условиях специализированного стационара. Более 300 детей с хроническими заболеваниями суставов нуждаются в специализированной стационарной помощи.  

Отделение рассчитано на 20 стационарных коек, в нем работают 3 детских кардиолога, отделение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, оснащено необходимым диагностическим оборудованием.

– В Тульской детской областной больнице оказывают медицинскую помощь детям в 19 отделениях, в том числе пульмонологическом, педиатрическом, онкологическом, эндокринологическом, неврологическом. Теперь специализированную помощь в отдельном стационаре будут получать и дети с заболеваниями сердца, – отметил Алексей Эрк.

Министр посетил кабинет ренгеновской компьютерной томографии. При поддержке Алексея Дюмина за последние два года в детскую областную больницу было поставлено современное диагностические оборудование, в том числе компьютерный томограф на 128 срезов. Он позволяет получать высококачественное изображение с минимальной лучевой нагрузкой на пациента. Уже проведено более 500 исследований. 

В мае при поддержке главы региона в детскую облбольницу поступил мобильный комплекс «Детское здоровье». Это передвижная детская поликлиника, которая позволит на высоком уровне проводить диагностику и лечение в районах области.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:15 +2
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