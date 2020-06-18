Тула готовится к проведению военного парада

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин подчеркнул, что в первую очередь важно обеспечить безопасность ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут присутствовать на параде, и всех, кто будет в нем участвовать. Зрители должны не забывать об обязательном масочном режиме в общественных местах.

В параде примут участие воины-десантники 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ, спасатели, судебные приставы, суворовцы, юнармейцы и кадеты Юридического полицейского колледжа.

Механизированную колонну возглавит техника времен Великой Отечественной войны – танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». В парадном строю пройдут современные образцы вооружений, разработанные оборонными предприятиями Тульской области. Над площадью пролетят четыре вертолета Ми-8 и Ми-24.

Командир 106-й дивизии Евгений Тонких доложил, что всего проведено 9 тренировок, одна из них – на площади Ленина. Еще одна тренировка пройдет сегодня, а 21 июня – генеральная репетиция. Всего в параде примут участие 1196 человек, будет задействовано 104 единицы техники.

Во время тренировок проверяется готовность к соблюдению санитарных мер безопасности. Всех участников обеспечивают средствами индивидуальной защиты, витаминными комплексами. Перед каждой тренировкой при помощи бесконтактных термометров участникам измеряют температуру тела. Перед репетициями места проведения военного парада дезинфицируются.

На главной городской площади установлены три трибуны по 67 мест каждая. Для соблюдения социальной дистанции демонтирована часть сидений и смонтированы защитные экраны.

– Военный парад в Туле состоится только при соблюдении всех требований безопасности, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Посмотреть парад на главной площади Тулы смогут 20 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они находятся под наблюдением врачей. У каждого из них будет отдельная машина и сопровождающий.

Во время парада и вечернего салюта будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и медики. В обеспечении безопасности будут задействованы более 200 полицейских и 60 дружинников. Будут усилены дежурные наряды полиции и ГИБДД. Их основная задача, кроме охраны правопорядка – профилактика нарушений масочного режима и социальной дистанции.

Трансляцию парада можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Первый Тульский» и на городских экранах, начало в 10.00.