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В Ясногорском районе в пруду утонул мужчина
Изображение Mabel Amber с сайта Pixabay.

В Ясногорском районе в пруду утонул мужчина

Личность погибшего устанавливается.

Как стало известно Myslo, в пруду, который находится в деревне Малые Байдики Ясногорского района, утонул мужчина. Очевидец сообщил в экстренные службы о несчастном случае 17 июня около 9 часов вечера.
 
По предварительной информации, трагедия произошла на не оборудованном для купания местном пляже. Личность и возраст погибшего устанавливаются.
 
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причина происшествия.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:49 +1
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Место
Тульская областьЯсногорский район

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