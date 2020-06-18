Изображение Mabel Amber с сайта Pixabay.
В Ясногорском районе в пруду утонул мужчина
Личность погибшего устанавливается.
Как стало известно Myslo, в пруду, который находится в деревне Малые Байдики Ясногорского района, утонул мужчина. Очевидец сообщил в экстренные службы о несчастном случае 17 июня около 9 часов вечера.
По предварительной информации, трагедия произошла на не оборудованном для купания местном пляже. Личность и возраст погибшего устанавливаются.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причина происшествия.
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