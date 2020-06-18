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На пожаре в Туле пострадали женщина и ребенок
Фото: ГУ МЧС России по ТО.

На пожаре в Туле пострадали женщина и ребенок

По данным МЧС, огнеборцы спасли 18 человек.

Вечером 17 июня на ул. Мезенцева в Туле произошел пожар. Сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного дома поступило в 20.00. Первый из четырех направленных расчетов прибыл на место уже через семь минут, а еще через 10 было ликвидировано открытое горение.
 
«Имеются пострадавшие. Тремя звеньями газодымозащитной службы ПСЧ-19, ОП ПСЧ-5 и ПСЧ-1 по лестничному маршу с применением спасательных устройств дыхательных аппаратов спасено 8 человек, из них один ребенок. По лестничному маршу также было эвакуировано 10 человек», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
 
В результате происшествия обгорел диван на площади 1 кв. м, квартира закоптилась по всей площади. Пострадали 40-летняя женщина и 4-летний ребенок.
 
Причина пожара устанавливается.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:02 +1
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