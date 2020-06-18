На пожаре в Туле пострадали женщина и ребенок

Фото: ГУ МЧС России по ТО.

Вечером 17 июня на ул. Мезенцева в Туле произошел пожар. Сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного дома поступило в 20.00. Первый из четырех направленных расчетов прибыл на место уже через семь минут, а еще через 10 было ликвидировано открытое горение.

«Имеются пострадавшие. Тремя звеньями газодымозащитной службы ПСЧ-19, ОП ПСЧ-5 и ПСЧ-1 по лестничному маршу с применением спасательных устройств дыхательных аппаратов спасено 8 человек, из них один ребенок. По лестничному маршу также было эвакуировано 10 человек», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия обгорел диван на площади 1 кв. м, квартира закоптилась по всей площади. Пострадали 40-летняя женщина и 4-летний ребенок.

Причина пожара устанавливается.