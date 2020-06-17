В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 17 июня
За минувшие сутки в регионе зарегистрирован 91 новый случай COVID-19.
Новые заболевшие – жители Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.
Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии, 237 выздоровели. Подробнее об этом здесь.
Детализация по населенным пунктам:
Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:
На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.
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