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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 17 июня

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 17 июня

За минувшие сутки в регионе зарегистрирован 91 новый случай COVID-19.

Новые заболевшие – жители Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. 
 
Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии, 237 выздоровели. Подробнее об этом здесь.
 

Детализация по населенным пунктам:

 

Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.

 

Сюжет: Коронавирус
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