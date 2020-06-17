В Тульской области школьницу шантажировали ее интимными фото

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В Суворове Тульской области суд вынес приговор в отношении двух местных жителей. Молодых людей обвиняли по ч. 2 ст. 163 УК РФ (групповое вымогательство под угрозой распространения позорящих потерпевшего сведений).

Как установил суд, у злоумышленников была карта памяти с интимными фотографиями несовершеннолетней девочки. Молодые люди решили на этом «подзаработать» и пригрозили своей жертве, что опубликуют снимки в социальной сети «ВКонтакте».

«В период с февраля по апрель 2020 года несовершеннолетняя потерпевшая, опасаясь распространения сведений, позорящих ее, передала подсудимым денежные средства на общую сумму 46 тысяч рублей», — сообщили Myslo в региональном управлении Судебного департамента.

По данным Myslo, потерпевшей 14 лет, а злоумышленники ненамного старше ее. Один из вымогателей лишился свободы на 1 год 7 месяцев и 10 дней, а второй — на 1 год и 6 месяцев. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Осужденных взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.