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Почтовые отделения в Туле, Новомосковске и Узловой теперь работают без выходных
Фото: пресс-служба Почты России

Почтовые отделения в Туле, Новомосковске и Узловой теперь работают без выходных

Почтовые услуги доступны 7 дней в неделю для клиентов 15 филиалов «Почты России».

«Почта России» пересмотрела график работы отделений: теперь почтовые услуги для жителей Тульской области доступны 7 дней в неделю сразу в 15 почтовых отделениях региона.

Компания стремится повысить качество обслуживания клиентов, проанализировав потребности туляков и создав удобный для них график работы. Список почтовых отделений Тульской области, работающих без выходных:

  • 300001, г. Тула, ул. Пролетарская, д. 26,
  • 300002, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 9,
  • 300004, г. Тула, ул. Кирова, д. 157,
  • 300010, г. Тула, ул. Майская, д. 5,
  • 300012, г. Тула, ул. Академика Обручева, д. 1/6,
  • 300026, г. Тула, пр-т Ленина, д. 119,
  • 300028, г. Тула, ул. Макаренко, д. 12,
  • 300034, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 12,
  • 300039, г. Тула, ул. Макаренко, д. 9А,
  • 300041, г. Тула, пр-т Красноармейский, д. 2,
  • 300045, г. Тула, ул. Новомосковская, д. 5,
  • 300053, г. Тула, Вильямса ул., д. 22,
  • 301369, г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 8,
  • 301600, г. Узловая, пл. Ленина, д. 3,
  • 301650, г. Новомосковск, ул. Московская, д. 23.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:20 +3
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