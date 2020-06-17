Почтовые отделения в Туле, Новомосковске и Узловой теперь работают без выходных

Фото: пресс-служба Почты России

Почтовые услуги доступны 7 дней в неделю для клиентов 15 филиалов «Почты России».

«Почта России» пересмотрела график работы отделений: теперь почтовые услуги для жителей Тульской области доступны 7 дней в неделю сразу в 15 почтовых отделениях региона.

Компания стремится повысить качество обслуживания клиентов, проанализировав потребности туляков и создав удобный для них график работы. Список почтовых отделений Тульской области, работающих без выходных: