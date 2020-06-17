Туляк впал в искушение из-за ремонта лифта и украл оборудование

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В один из вечеров злоумышленник повредил замок техпомещения и забрал часть деталей.

В Туле полицейские выясняют обстоятельства кражи лифтового оборудования. В преступлении подозревают мужчину, который живет в том же подъезде, где было совершено хищение.

«По предварительным данным, у похитителя возникло противоправное желание на завладение имуществом в связи с тем, что в подъезде по его месту жительства ремонтировался лифт. Комплектующие находились в техническом помещении, а сам подозреваемый постоянно проходил по лестнице мимо них», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Предполагается, что в один из вечеров мужчина повредил замок технического помещения и забрал оттуда часть деталей. Подозреваемый признался в преступлении, сейчас стражи порядка проводят по факту происшествия проверку.