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Туляк впал в искушение из-за ремонта лифта и украл оборудование
Изображение Thomas_C_Rosenthal с сайта Pixabay.

Туляк впал в искушение из-за ремонта лифта и украл оборудование

В один из вечеров злоумышленник повредил замок техпомещения и забрал часть деталей.

В Туле полицейские выясняют обстоятельства кражи лифтового оборудования.  В преступлении подозревают мужчину, который живет в том же подъезде, где было совершено хищение.
 
«По предварительным данным, у похитителя возникло противоправное желание на завладение имуществом в связи с тем, что в подъезде по его месту жительства ремонтировался лифт. Комплектующие находились в техническом помещении, а сам подозреваемый постоянно проходил по лестнице мимо них», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Предполагается, что в один из вечеров мужчина повредил замок технического помещения и забрал оттуда часть деталей. Подозреваемый признался в преступлении, сейчас стражи порядка проводят по факту происшествия проверку.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:45 +4
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