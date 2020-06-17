В Тульской области в ДТП на трассе погиб мотоциклист
35-летний мужчина скончался на месте столкновения с кроссовером.
Утром 16 июня в
Ефремовском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб мотоциклист. Автоавария случилась на 325-м км автодороги М-4 «Дон».
Предполагается, что 35-летний водитель мотоцикла Yamaha
FJR 1300 врезался в Ssang Yong Kairon. Кроссовер следовал в попутном направлении, и за его рулем находилась 56-летняя женщина.
От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.
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