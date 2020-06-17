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В Тульской области в ДТП на трассе погиб мотоциклист

В Тульской области в ДТП на трассе погиб мотоциклист

35-летний мужчина скончался на месте столкновения с кроссовером.

Утром 16 июня в Ефремовском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб мотоциклист. Автоавария случилась на 325-м км автодороги М-4 «Дон».
 
Предполагается, что 35-летний водитель мотоцикла Yamaha FJR 1300 врезался в Ssang Yong Kairon. Кроссовер следовал в попутном направлении, и за его рулем находилась 56-летняя женщина.
 
От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:07 +3
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Место
Тульская областьЕфремовский район

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