В Тульской области в ДТП на трассе погиб мотоциклист

35-летний мужчина скончался на месте столкновения с кроссовером.

Утром 16 июня в Ефремовском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб мотоциклист. Автоавария случилась на 325-м км автодороги М-4 «Дон».

Предполагается, что 35-летний водитель мотоцикла Yamaha FJR 1300 врезался в Ssang Yong Kairon . Кроссовер следовал в попутном направлении, и за его рулем находилась 56-летняя женщина.

От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.