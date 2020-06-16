В Туле из-за жары сегодня раздают питьевую воду

Фото из архива Myslo.

Областной центр накрыла жаркая погода – сегодня ожидается до +30 градусов.

Питьевую воду будут раздавать до 19.00 по следующим адресам:

пересечение пр. Ленина и ул. Советской;

пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;

пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;

ул. Октябрьская, 95;

ул. М. Горького, 14;

ул. Октябрьская, 9;

ул. Пузакова, 5;

ул. Смидович/9 Мая, 5;

ул. Фрунзе, 5;

ул. Кауля, 45;

ул. Н. Руднева, 62.

пересечение ул. Марата и ул. Ложевой.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, при жаркой погоде воду будут раздавать и в другие дни.