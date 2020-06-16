Фото из архива Myslo.
В Туле из-за жары сегодня раздают питьевую воду
Областной центр накрыла жаркая погода – сегодня ожидается до +30 градусов.
Питьевую воду будут раздавать до 19.00 по следующим адресам:
- пересечение пр. Ленина и ул. Советской;
- пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;
- пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;
- ул. Октябрьская, 95;
- ул. М. Горького, 14;
- ул. Октябрьская, 9;
- ул. Пузакова, 5;
- ул. Смидович/9 Мая, 5;
- ул. Фрунзе, 5;
- ул. Кауля, 45;
- ул. Н. Руднева, 62.
- пересечение ул. Марата и ул. Ложевой.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, при жаркой погоде воду будут раздавать и в другие дни.
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