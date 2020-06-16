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В Туле из-за жары сегодня раздают питьевую воду
Фото из архива Myslo.

В Туле из-за жары сегодня раздают питьевую воду

Областной центр накрыла жаркая погода – сегодня ожидается до +30 градусов.

Питьевую воду будут раздавать до 19.00 по следующим адресам:

  • пересечение пр. Ленина и ул. Советской;
  • пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;
  • пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;
  • ул. Октябрьская, 95;
  • ул. М. Горького, 14;
  • ул. Октябрьская, 9;
  • ул. Пузакова, 5;
  • ул. Смидович/9 Мая, 5;
  • ул. Фрунзе, 5;
  • ул. Кауля, 45;
  • ул. Н. Руднева, 62.
  • пересечение ул. Марата и ул. Ложевой.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, при жаркой погоде воду будут раздавать и в другие дни.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:10 +3
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