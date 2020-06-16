Тульский патронный завод застраховал работников на случай коронавируса

АО «Тульский патронный завод» принял меры для финансовой поддержки на случай заболевания сотрудников COVID-19 — теперь на предприятии застрахованы все работники. А учитывая, что сейчас на заводе идет набор дополнительного персонала, численность застрахованных будет постоянно обновляться.

Договор со страховой компанией гарантирует выплаты сотрудникам с подтвержденной коронавирусной инфекцией и в случае летальных исходов среди работников согласно правилам страхования.

Константин Куликов, директор АО «Тульский патронный завод»:

Константин Куликов Безопасность и здоровье наших сотрудников и партнеров, а также обеспечение стабильности производства и непрерывности выпуска продукции всегда были и остаются нашими стратегическими приоритетами. Повлиять на распространение и течение болезни сложно даже при соблюдении всех санитарных норм, но расширенная страховка позволит поддержать наших работников, кого отправят на больничный с диагнозом коронавируса дольше, чем на 15 дней, а также сотрудников с тяжелым протеканием болезни.

АО «Тульский патронный завод» — предприятие с высокой социальной ответственностью, социальные программы давно стали важным направлением его деятельности. Предприятие постоянно улучшает условия труда, чтобы поддержать работников, дать возможность работать и отдыхать в благоприятной обстановке.

На предприятии внедрена и успешно реализуется система социальных программ, ориентированных на привлечение и сохранение персонала, а также на обеспечение эффективной деятельности работников.

- Мы ставим перед собой задачи обеспечить стабильный доход работников завода и уверенность в завтрашнем дне, поэтому уже сейчас предприятие планомерно повышает заработную плату работникам, обеспечивает проведение ремонтных работ в производственных помещениях и оздоровление территории, развивает производство, — говорит Константин Куликов. — И для нас быть рядом с каждым работником — означает не бояться инвестировать в кадры, проявлять искреннюю заинтересованность в личном благополучии каждого, приходить на помощь в трудной жизненной ситуации.

справка Myslo

Тульский патронный завод, основанный в 1880 году, является одним из мировых производителей патронов стрелкового орудия. В настоящее время АО «ТПЗ» — ведущее предприятие патронной отрасли России, крупнейший поставщик патронов на внутренний и внешние рынки.

Боеприпасы тульского производства используются во всех российских силовых ведомствах. Система контроля качества продукции, действующая на предприятии, гарантирует надежность и высокую эффективность выпускаемых изделий. На предприятии ведется расширение ассортимента и повышение характеристик выпускаемых патронов. Предприятие занимается не только производством патронов для стрелкового оружия, но и принимает активное участие в разработке и отработке стрелковых комплексов совместно с известными научно-исследовательскими центрами России, а также выпускает продукцию для охоты и спорта.