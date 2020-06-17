новости
новости
Регистрация
Спроси в прямом эфире: как вовремя распознать рак и как лечат онкологию в Тульской области

Спроси в прямом эфире: как вовремя распознать рак и как лечат онкологию в Тульской области

17 июня в 12.00 в официальном аккаунте минздрава ВКонтакте состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей Тульской области ответит главный внештатный радиолог Михаил Бобков.

В ходе прямой трансляции туляки узнают, на что обратить внимание и куда обратиться для ранней диагностики онкологического заболевания, какие виды лечения онкологических заболеваний можно получить в Тульской области.

Михаил Бобков расскажет о показаниях и противопоказаниях различных видов лечения онкологии и ответит на вопросы жителей.

Свои вопросы можно задать во время прямой трансляции, которая начнется  в 12.00 в аккаунте минздрава.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 09:53 0
Другие статьи по темам
Событие
отвечают врачипрямая линияздоровьеонкология
Люди
Михаил Бобков
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский патронный завод застраховал работников на случай коронавируса
Тульский патронный завод застраховал работников на случай коронавируса
В Туле после запрета вновь открыли городское пространство «Искра»
В Туле после запрета вновь открыли городское пространство «Искра»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.