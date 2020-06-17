Спроси в прямом эфире: как вовремя распознать рак и как лечат онкологию в Тульской области

17 июня в 12.00 в официальном аккаунте минздрава ВКонтакте состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей Тульской области ответит главный внештатный радиолог Михаил Бобков.

В ходе прямой трансляции туляки узнают, на что обратить внимание и куда обратиться для ранней диагностики онкологического заболевания, какие виды лечения онкологических заболеваний можно получить в Тульской области.

Михаил Бобков расскажет о показаниях и противопоказаниях различных видов лечения онкологии и ответит на вопросы жителей.

Свои вопросы можно задать во время прямой трансляции, которая начнется в 12.00 в аккаунте минздрава.