Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области
Тульские судебные приставы возобновили приём граждан
Обратиться к сотрудникам ведомства можно по предварительной записи.
Управление ФССП России по Тульской области сообщает о возобновлении приема граждан по предварительной записи c 15 июня. В районные подразделения судебных приставов можно записаться только через сайт.
Запись на прием к должностным лицам аппарата Управления проводится по телефону: 35-45-55. Приём граждан проводится при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований. Наличие масок и перчаток обязательно.
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