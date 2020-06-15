Тульские судебные приставы возобновили приём граждан

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Обратиться к сотрудникам ведомства можно по предварительной записи.

Управление ФССП России по Тульской области сообщает о возобновлении приема граждан по предварительной записи c 15 июня. В районные подразделения судебных приставов можно записаться только через сайт.

Запись на прием к должностным лицам аппарата Управления проводится по телефону: 35-45-55. Приём граждан проводится при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований. Наличие масок и перчаток обязательно.