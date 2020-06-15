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Тульские судебные приставы возобновили приём граждан
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Тульские судебные приставы возобновили приём граждан

Обратиться к сотрудникам ведомства можно по предварительной записи.

Управление ФССП России по Тульской области сообщает о возобновлении приема граждан по предварительной записи c 15 июня. В районные подразделения судебных приставов можно записаться только через сайт.

Запись на прием к должностным лицам аппарата Управления проводится по телефону: 35-45-55. Приём  граждан проводится при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований. Наличие масок и перчаток обязательно.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:17 −1
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