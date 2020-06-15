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Тульские пляжи готовятся к открытию после снятия ограничений
Фото из архива MySlo

Тульские пляжи готовятся к открытию после снятия ограничений

Этот вопрос обсудили на оперативном совещании под руководством Алексея Дюмина и заседании регионального штаба по коронавирусу.

Руководитель ГУ МЧС по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что проверки успешно прошли 52 пляжа – они готовы к открытию.

На каждом из них оборудованы зоны отдыха, организовано дежурство спасателей и медиков. Прорабатываются варианты обустройства дополнительных мест отдыха.

Алексей Дюмин обратил внимание глав муниципалитетов на наличие неофициальных пляжей, которыми активно пользуются отдыхающие. Губернатор поручил включить их в реестр, обеспечить надлежащую эксплуатацию.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:15 +3
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