Тульские пляжи готовятся к открытию после снятия ограничений

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Этот вопрос обсудили на оперативном совещании под руководством Алексея Дюмина и заседании регионального штаба по коронавирусу.

Руководитель ГУ МЧС по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что проверки успешно прошли 52 пляжа – они готовы к открытию.

На каждом из них оборудованы зоны отдыха, организовано дежурство спасателей и медиков. Прорабатываются варианты обустройства дополнительных мест отдыха.

Алексей Дюмин обратил внимание глав муниципалитетов на наличие неофициальных пляжей, которыми активно пользуются отдыхающие. Губернатор поручил включить их в реестр, обеспечить надлежащую эксплуатацию.