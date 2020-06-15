В жёстком ДТП на Косой Горе в Туле погиб мужчина: фоторепортаж

Фото Андрея Ярцева.

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу.

Около 20.00 недалеко от Косогорского металлургического завода столкнулись Ford Focus и Chevrolet Lacetti.

По словам очевидцев, причиной аварии стал выезд «Форда» на встречную полосу. Обе машины получили серьёзные механические повреждения.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что, по предварительным данным, пострадали два человека.

У водителя «Форда» серьёзно повреждена нога. Водитель второй иномарки, мужчина 1963 года рождения, скончался. На месте работают сотрудники полиции, спасатели и медики, все обстоятельства случившегося выясняются.

UPD Публикация дополнена в 22.00.