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В жёстком ДТП на Косой Горе в Туле погиб мужчина: фоторепортаж
Фото Андрея Ярцева.

В жёстком ДТП на Косой Горе в Туле погиб мужчина: фоторепортаж

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу.

Около 20.00 недалеко от Косогорского металлургического завода столкнулись Ford Focus и Chevrolet Lacetti.

По словам очевидцев, причиной аварии стал выезд «Форда» на встречную полосу. Обе машины получили серьёзные механические повреждения.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что, по предварительным данным, пострадали два человека.

У водителя «Форда» серьёзно повреждена нога. Водитель второй иномарки, мужчина 1963 года рождения, скончался. На месте работают сотрудники полиции, спасатели и медики, все обстоятельства случившегося выясняются.

UPD Публикация дополнена в 22.00.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:20 +3
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