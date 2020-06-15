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В новомосковском СИЗО покрестили малыша
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

В новомосковском СИЗО покрестили малыша

Ребенок появился на свет несколько месяцев назад и, по желанию матери, находится вместе с ней в следственном изоляторе.

К администрации СИЗО № 4 УФСИН России по Тульской области обратилась женщина, находящаяся в учреждении со своим новорожденным ребенком с просьбой провести таинство крещения.

Сотрудники ведомства пошли навстречу молодой маме и пригласили в учреждение иерея Александра Гунбу – клирика Свято-Троицкого храма, находящегося в селе Супонь Узловского района.

Для проведения религиозных обрядов в СИЗО оборудована молельная комната, где и состоялось таинство крещения младенца. Священнослужитель и все присутствующие соблюдали необходимые меры безопасности и санитарно-эпидемиологические требования.

Иерей Александр Гунба поздравил молодую маму с важным событием, вручил свидетельство о совершении таинства крещения и пожелал поскорее увидеть её вместе с малышом на службе в храме вне стен пенитенциарного учреждения.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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