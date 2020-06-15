В Тульской области снижается число заболевших коронавирусом

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Темп прироста снизился с 2,5% до 1,9%, а коэффициент прироста впервые стал меньше 1.

В Тульской области по-прежнему действует ряд ограничений по коронавирусу – до 22 июня продлён режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Они по-прежнему в зоне особого риска. Регион постепенно выходит на снижение заболеваемости COVID-19 и пневмонией.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, на сегодня COVID-19 обнаружен у 5436 жителей области. На карантине находятся 1032 человека.

Темп прироста заболевших коронавирусом по области снизился с 2,5% до 1,9%, а коэффициент прироста впервые стал меньше 1 и составил 0,9%. Лабораторно обследовано 107 тысяч жителей, сформирован необходимый запас тест-систем.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил, что за прошлую неделю в области выздоровели 960 пациентов, госпитализированы – 846, выписаны из больниц 675 человек.