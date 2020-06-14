Жители Щекино сообщают о дохлой рыбе в прудах и реках
Причины экологической проблемы они планируют узнать в профильном министерстве Тульской области.
Мертвую рыбу у берега обнаружили жители сразу нескольких населенных пунктов.
«В Щекинском районе в поселке Майский в местном озере дохнет рыба. Запах стоит ужасный. Я не знаю как давно, однако в 2017 году мы ещё там ловили рыбу, такого не было. Вчера решили прогуляться и увидели это», – сообщил местный житель в соцсетях Щекино.
Пользователи отметили, что подобная ситуация наблюдается на пруду в Карамышево, реке Деготна, а также в Упе у деревни Берники Алексинского района.
Пользователи отметили, что намерены обратиться в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области за разъяснением ситуации.
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