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Жители Щекино сообщают о дохлой рыбе в прудах и реках

Жители Щекино сообщают о дохлой рыбе в прудах и реках

Причины экологической проблемы они планируют узнать в профильном министерстве Тульской области.

Мертвую рыбу у берега обнаружили жители сразу нескольких населенных пунктов. 

«В Щекинском районе в поселке Майский в местном озере дохнет рыба. Запах стоит ужасный. Я не знаю как давно, однако в 2017 году мы ещё там ловили рыбу, такого не было. Вчера решили прогуляться и увидели это», – сообщил местный житель в соцсетях Щекино. 

Пользователи отметили, что подобная ситуация наблюдается на пруду в Карамышево, реке Деготна, а также в Упе у деревни Берники Алексинского района.

Пользователи отметили, что намерены обратиться в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области за разъяснением ситуации.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:17 +1
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