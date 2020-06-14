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В Туле мужчина забрал грудного ребенка у пьяной матери
Фото с сайта pixabay.com.

В Туле мужчина забрал грудного ребенка у пьяной матери

Историю на своей странице рассказала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова.

Тулячка, проснувшись утром 13 июня, не обнаружила своего трехнедельного ребенка дома. Подозрения пали на мужа и отца малыша. За помощью молодая мать обратилась к уполномоченному по правам ребенка в регионе Наталье Зыковой. 

Вечером, когда уже местонахождение ребенка было установлено, Наталья Зыкова рассказала на своей странице:

«С утра дозвонилась до меня плачущая мать, у которой сожитель увез в неизвестном направлении 3 недельного ребенка. Потом оказалось, что он уехал в другой район, в деревню к своим родителям.

Инспектор полиции по делам несовершеннолетних в курсе этой ситуации уже целые сутки. Вчера мама малышки находилась в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора с мужем, был составлен административный протокол. А после ухода полиции папа с ребёнком из дома уехал.

У мамы истерика, слезы, крик: «Верните моего ребёнка!», очень похоже на послеродовую депрессию. Отец утверждает, что в состоянии осуществить уход, девочка на искусственном питании. Обещает вернуть ее матери, когда она закодируется».

Омбудсмен отметила, что теперь на заседании КДНиЗП будет решаться вопрос о постановке на учет семьи как неблагополучной и организации профилактической работы с ней. Вопрос, с кем будет проживать ребенок, решит суд. 

По словам Натальи Зыковой, она общалась с обратившейся женщиной по видеосвязи: «Мама вполне себе внешне симпатичная, здоровая женщина. Дома тоже порядок. Готова кодироваться, если это поможет вернуть ребенка». 

– Сейчас думаем, как малышке помочь, как вернуть ее маме, если отец не отдаёт, и надо ли это делать незамедлительно. К сожалению, такие обращения поступают периодически, – добавляет Наталья Зыкова.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:38 +5
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