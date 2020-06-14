Где в Туле 15 июня не будет электроэнергии

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» 15 июня проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле не будет по следующим адресам:

ул. Карпова, 103-а, 103, 101;

ул. Октябрьская, 301, 301-а, 299-а, 284;

ул. Малаховская, 8;

ул. Богучаровская, 8-а;

ул. Фучика, 26 к. 1, 26 к. 2, 24 к. 2;

ул. М. Горького, 12;

п. Трудовой, 32−62 (чётн.), 31−71 (нечётн.);

пр-т Ленина, 19, 21, 31, 23;

пер. Бухоновский, 8, 10-а;

п. Лихвинка: 1-й Лихвинский пр-зд, 4−48 (чётн.), 3−33 (нечётн.), 8-а, 14-а; 2-й Лихвинский пр-зд, 21−33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 19−43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22−42 (чётн.);

ул. Колхозная, 4-а, 4−14, 14-а, 14-б, 1;

ул. Казанская, 2;

ул. Сафонова, 1−23 (нечётн.), 22, 24, 2, 4, 6, 8, 12-а;

ул. Ярославского, 5, 7;

Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10;

ул. В. Студёнка, 69−91 (нечётн.), 78−104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а; ул. Н. Студёнка, 62−90 (чётн.), 65−83 (нечётн.), 81-а;

ул. Громова, 69, 40;

пер. Привокзальный, 2−8 (чётн.), 9-а, 11-а, 3−11 (нечётн.);

пер. Кривой, 3−9 (нечётн.), 4, 4-а, 5-а, 7-а, 3-а, 3-б;

6-й пр-зд, 31−40;

4-й Речной пр-зд, 1−10;

3-й Речной пр-зд, 1−11;

ул. Речная, 11−16;

12-й пр-зд, 10−19;

11-й пр-зд, 24−40 (чётн.), 21−37 (нечётн.);

ул. П. Алексеева, 7−19, 23−49 (нечётн.), 12−28, 32−62 (чётн.);

ул. Будённого, 45−59 (нечётн.), 72, 58−62, 68 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а;

ул. М. Смирнова, 83, 85, 68, 41−99 (нечётн.), 42−88 (чётн.), 70-а;

ул. Оборонная, 96, 100, 98;

ул. П. Алексеева, 7;

пер. М. Смирнова, 1−21;

пр-зд Верхний; ул. Батищева, 2−14 (чётн.);

пр-зд Батищева, 1−21 (нечётн.), 2−14 (чётн.);

пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8;

пер. Комбайновый, 2−12 (чётн.), 3−11 (нечётн.), 11-а;

п. 2-й Западный: ул. Гоголевская, 4−32 (чётн.), 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Кольцова, 4−28 (чётн.), 1−25 (нечётн.);

ул. Тургенева, 1−39 (нечётн.), 2−40 (чётн.);

ул. Некрасова, 2−32 (чётн.), 1−33 (нечётн.);

ул. Крылова, 15−28;

ул. Маяковского, 2, 6, 10−20 (чётн.), 3, 9, 11, 15;

ул. Пушкина, 47;

ул. Грибоедова, 3−17 (нечётн.);

Кроме того с 10.00 до 16.00 будут производиться работы по замене изоляторов (КЛ 6 кВ Жилпоселок П. С. . 110 кВ Электропривод). Отключаемые потребители — п. Плеханово, п. Горелки (м-н Солнечный).

Также с 10.00 до 17.00 будут производиться работы по перетяжке проводов (ВЛ 6 кВ № 6 ПС 35 кВ Маслово). Отключаемые потребители — д. Раздолки, Долгое, Алексеевка.