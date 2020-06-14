С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Как сообщили в Пенсионном фонде, расходы на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 миллионов рублей.
С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты. Раньше эти люди считались работающими пенсионерами и не могли претендовать на перерасчет, получая лишь вознаграждение в 3000 – 4000 рублей, сообщает РБК.
Как сообщили в Пенсионном фонде, расходы на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 миллионов рублей. До 15 июня отделения ПФР актуализируют списки пенсионеров-опекунов, а до 24 июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.
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