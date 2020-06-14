С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Как сообщили в Пенсионном фонде, расходы на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 миллионов рублей. До 15 июня отделения ПФР актуализируют списки пенсионеров-опекунов, а до 24 июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.