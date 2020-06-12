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Байкеры совершили мотопробег в центре Тулы: фоторепортаж

Байкеры совершили мотопробег в центре Тулы: фоторепортаж

Мероприятие приурочено ко Дню России.

12 июня байкеры совершили мотопробег в центре Тулы. Мотоциклисты с флагами России стартовали в полдень от памятного знака «Тулякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах», проехали по ул. Каминского, Демонстрации, Фрунзе, Красноармейскому проспекту, ул. Советской и по проспекту Ленина. Конечной точкой маршрута стала площадь Победы.

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Мотопробег ко Дню России, Фото: 1
Мотопробег ко Дню России, Фото: 2
Мотопробег ко Дню России, Фото: 3
Мотопробег ко Дню России, Фото: 4
Мотопробег ко Дню России, Фото: 5
Мотопробег ко Дню России, Фото: 6
Мотопробег ко Дню России, Фото: 7
Мотопробег ко Дню России, Фото: 8
Мотопробег ко Дню России, Фото: 9
Мотопробег ко Дню России, Фото: 10
Мотопробег ко Дню России, Фото: 11
Мотопробег ко Дню России, Фото: 12
Мотопробег ко Дню России, Фото: 13
Мотопробег ко Дню России, Фото: 14
Мотопробег ко Дню России, Фото: 15
Мотопробег ко Дню России, Фото: 16
Мотопробег ко Дню России, Фото: 17
Мотопробег ко Дню России, Фото: 18
Мотопробег ко Дню России, Фото: 19
Мотопробег ко Дню России, Фото: 20
Мотопробег ко Дню России, Фото: 21
Мотопробег ко Дню России, Фото: 22
Мотопробег ко Дню России, Фото: 23
Мотопробег ко Дню России, Фото: 24
Мотопробег ко Дню России, Фото: 25
Мотопробег ко Дню России, Фото: 26
Мотопробег ко Дню России, Фото: 27
Мотопробег ко Дню России, Фото: 28
Мотопробег ко Дню России, Фото: 29
Мотопробег ко Дню России, Фото: 30
Мотопробег ко Дню России, Фото: 31
Мотопробег ко Дню России, Фото: 32
Мотопробег ко Дню России, Фото: 33
Мотопробег ко Дню России, Фото: 34
Мотопробег ко Дню России, Фото: 35
Мотопробег ко Дню России, Фото: 36
Мотопробег ко Дню России, Фото: 37
Мотопробег ко Дню России, Фото: 38
Мотопробег ко Дню России, Фото: 39
Мотопробег ко Дню России, Фото: 40
Мотопробег ко Дню России, Фото: 41
Мотопробег ко Дню России, Фото: 42
Мотопробег ко Дню России, Фото: 43
Мотопробег ко Дню России, Фото: 44
Мотопробег ко Дню России, Фото: 45
Мотопробег ко Дню России, Фото: 46
Мотопробег ко Дню России, Фото: 47
Мотопробег ко Дню России, Фото: 48
Мотопробег ко Дню России, Фото: 49
Мотопробег ко Дню России, Фото: 50
Мотопробег ко Дню России, Фото: 51
Мотопробег ко Дню России, Фото: 52
Мотопробег ко Дню России, Фото: 53
Мотопробег ко Дню России, Фото: 54
Мотопробег ко Дню России, Фото: 55
Мотопробег ко Дню России, Фото: 56
Мотопробег ко Дню России, Фото: 57
Мотопробег ко Дню России, Фото: 58
Мотопробег ко Дню России, Фото: 59
Мотопробег ко Дню России, Фото: 60
Мотопробег ко Дню России, Фото: 61
Мотопробег ко Дню России, Фото: 62
Мотопробег ко Дню России, Фото: 63
Мотопробег ко Дню России, Фото: 64
Мотопробег ко Дню России, Фото: 65
Мотопробег ко Дню России, Фото: 66
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:03 −11
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