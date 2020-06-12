Байкеры совершили мотопробег в центре Тулы: фоторепортаж

12 июня байкеры совершили мотопробег в центре Тулы. Мотоциклисты с флагами России стартовали в полдень от памятного знака «Тулякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах», проехали по ул. Каминского, Демонстрации, Фрунзе, Красноармейскому проспекту, ул. Советской и по проспекту Ленина. Конечной точкой маршрута стала площадь Победы.

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